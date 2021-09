Stiri pe aceeasi tema

- Formațiile CFR Cluj și Steaua Roșie Belgrad susțin joi seara, de la ora 21:30, barajul de accedere în grupele Ligii Europa la fotbal. Ambele echipe sunt picate dureros din preliminariile Ligii Campionilor. Sârbii sunt mai aproape sa ramâna în a doua competiție europeana intercluburi,…

- Premierul Florin Citu si-a depus, vineri, candidatura la presedintia Partidului National Liberal. Cu acest prilej, seful Executivului a declarat ca intra in aceasta cursa pentru a construi si a uni PNL. „O zi importanta pentru noi toti, pentru colegii mei. Am pornit acum cateva luni de zile cu o echipa…

- In ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Național Salvamont s-au primit in total 44 de apeluri de urgența prin care turiștii solicita intervenția echipelor Salvamont. Weekend incarcat pentru salvamontiști Salvamontiștii din Argeș au primit 7 apeluri, 6 apeluri pentru Salvamont Sibiu, cate trei apeluri…

- Romania va ramane cu 15,5 milioane de locuitori pana in 2050, in scadere cu 20% de la 19,2 milioane de persoane in 2020, pe fondul natalitatii scazute si al migratiei externe, arata datele Eurostat, biroul de statistica al Uniunii Europene. Asta pentru ca Romania, indiferent de partidul care…

- Bilanț COVID-19 din 21 iulie 2021. Grupul de Comunicare Strategica a publicat ultimul bilant al pandemiei de COVID-19, iar ultimele date arata ca au fost inregistrate 102 cazuri noi și 2 deces, in Romania, in ultimele 24 de ore. Pana astazi, 21 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.081.875…

- INCEP INSCRIERILE LA EXAMENUL DE GRAD PRINCIPAL PENTRU ASISTENȚI MEDICALI GENERALIȘTI, MOAȘE, ASISTENȚI MEDICALI, SURORI MEDICALE ȘI OFICIANȚI MEDICALI – SESIUNEA 2021 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din Romania (OAMGMAMR) organizeaza, prin filialele judetene…

- 87 de cazuri de infectare cu varianta Delta și trei decese la pacienți confirmați cu aceasta tulpina au fost inregistrate in Romania, a anunțat marți Institutul Național de Sanatate Publica (INSP). Potrivit datelor INSP, pana in 11 iulie au fost raportate 2.373 de secvențieri. Au fost confirmate 1.776…

- Eliminata devreme de la Wimbledon, Garbine Muguruza (12 WTA, fost lider al clasamentului WTA) isi petrece cateva zile de vacanta in Romania. Sportiva de 27 de ani a vizitat Pestera Dambovicioara si a postat un filmulet in care asculta melodia lui Puya, „Undeva in Balcani”. De asemenea, Muguruza a vizitat Parcul…