- Actorul Ion Dichiseanu, 87 de ani, a fost internat de urgența la Spitalul Clinic Floreasca, cu o saturație de oxigen foarte mica, a declarat, pentru Agerpres, purtatorul de cuvant al institutiei, Bogdan Oprita. Problemele medicale ale actorului nu sunt cunoscute la aceasta ora, insa aceleași surse spun…

- Senatoarea Diana Iovanovici Sosoaca a lucrat in calitate de consilier personal al lui Eugen Dijmarescu pe vremea in care acesta a fost ministru in Guvernul Adrian Nastase. Sosoaca insista sa se prezinte acum drept un „om nou” in politica, acuzand ca tara a fost jefuita de „ceilalti politicieni” in ultimii…

- Directorii teatrelor din Capitala, aflate in subordinea Primariei Municipiului Bucuresti sau a Ministerului Culturii, incaseaza venituri semnificative lunar, atat pentru functiile detinute, dar mai ales prin contracte de drepturi de autor. Ion Caramitru, directorul TNB Ion Caramitru…

- Beatrice Mahler, managerul Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din București, spune ca nu se simte nicio imbunatațire a situației epidemiei de COVID, ba chiar, in ultimele zile, lucrurile sunt chiar mai grave, iar in spitalul pe care il conduce se simte nevoia mai multor locuri de terapie…