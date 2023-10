După doi ani cu o flotă de 42 de mașini electrice, iată ce economii a făcut o firmă românească O firma din Iași a luat, in 2021, o decizie radicala: a inlocuit mașinile cu motor termic cu altele electrice. „Apropiații imi spuneau ca mașinile electrice nu au niciun viitor, ca e cea mai mare greșeala. Chiar am pastrat cateva mașini cu motor clasic de frica faptului ca nu vor face fața electricele”, spune acționarul majoritar al firmei, citat de reporteris.ro .La doi ani de la achiziționare spune ca este una dintre cele mai inspirate investiții pe care le-a facut vreodata, cu beneficii neașteptat de mari. Firma a acționat inteligent de la inceput: a pus in concurența doi dealeri Renault de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

