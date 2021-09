Pe tot parcursul crizei sanitare, Fundația Bill & Melinda Gates a investit miliarde de dolari in programe de cercetare, Big Pharma și vaccinuri. Acum, Bill Gates strange alte sute de milioane pentru susținerea politicilor climatice. Banii vin de la șapte mari companii americane – Microsoft, BlackRock, General Motors, American Airlines, Boston Consulting Group, Bank of […] The post Dupa ce a combatut pandemia, Bill Gates se ia la tranta cu incalzirea globala first appeared on Ziarul National .