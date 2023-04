După 6 ani, DIICOT trimite în judecată megadosarul CFR Marfă cu un prejudiciu de 7,5 milioane euro DIICOT a anuntat trimiterea in judecata a 35 de persoane, in dosarul deschis in 2017, care vizeaza CFR Marfa si conducerea acestei institutii de la momentul producerii faptelor. Gruparea a vandut peste 2.400 de vagoane ca fier vechi, desi acestea erau otel si fier vechi special, producand un prejudiciu de peste 7,5 milioane de euro. […] The post Dupa 6 ani, DIICOT trimite in judecata megadosarul CFR Marfa cu un prejudiciu de 7,5 milioane euro appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DIICOT Timisoara au trimis in judecata 35 de persoane, cetateni romani si libanezi, care ar fi vandut la pret de fier vechi 2.450 de vagoane destinate casarii, desi acestea intrau intr-o categorie de deseuri cu o valoare de piata net superioara. O parte dintre cei trimiși in fața instanței…

- DIICOT a dispus trimiterea in judecata a 35 de persoane, cetațeni romani și libanezi, intre care directori, in dosarul devalizarii CFR Marfa, ancheta demarata in 2017. Prin rechizitoriul din data de 29 martie 2023, transmis sambata, procurorii DIICOT Timișoara au dispus trimiterea in judecata a 35 de…

- Exporturile de grau moale ale Uniunii Europene in sezonul 2022/23, care a inceput la 1 iulie 2022, au ajuns la data de 19 martie anul curent la 22,13 milioane de tone, in crestere cu 8% fata de cele 20,52 milioane de tone de grau exportate in aceeasi perioada a sezonului 2021/22, arata datele publicate…

- Parchetul European investigheaza fraude de milioane de euro legate de gazele cu efect de sera in Bulgaria. Intr-un anunt oficial al parchetului condus de Laura Codruta Kovesi se precizeaza ca in cursul zilei de luni „in Bulgaria au fost efectuate zeci de perchezitii si actiuni de investigatie in cadrul…

- Un dosar vechi privind Rompetrol, actuala companie KMG Internațional, deținuta de compania din Kazahstan KazMunayGas, a fost finalizat de procurorii DIICOT cu trimiterea in judecata a 4 inculpați, doi romani și doi kazahi și clasarea pentru alți 32 de inculpați. Cei doi foști șefi ai Rompetrol apar…

- ANAF incearca pentru a treia oara sa vanda mai multe terenuri aparținand fostului politician și ministru Elena Udrea. Cum primele doua licitații nu au atras cumparatori, ANAF propune acum la vanzare lotul de terenuri la un preț de 1,65 milioane lei fara TVA (1,96 milioane lei cu TVA – 397.680 euro),…

- Aproximativ 25 de milioane de oameni din California sunt afectati de inundatii in acest weekend, dupa ce statul american se confrunta cu ploi torentiale, relateaza BBC. Mai multe cai navigabile au fost inundate, cel putin 19 persoane au murit si mii de oameni au fost rugati sa-si evacueze casele. In…

- Aproape doua milioane de persoane il au ca patron spiritual pe Sfantul Ioan Botezatorul, praznuit sambata, 7 ianuarie, potrivit datelor oferite de Directia Generala pentru Evidenta Persoanelor. Este vorba despre 1.975.838 de barbati si femei. La prenume masculine, cele mai intalnite sunt: Ioan – 447.697,…