Din noiembrie 1989, Europa de Est și Europa de Vest nu mai erau separate de ziduri. 33 de ani mai tarziu, barierele sunt din nou ridicate. Dupa Polonia, Letonia și Lituania, acum este randul Ucrainei sa ridice garduri și bariere. Desigur, frontierele imprejmuite intre Est și Vest nu sunt ceva nou. O mișcare care ia […] The post Dupa 33 de ani, reintoarcerea Cortinei de Fier intre Europa de Est și Europa de Vest. Ucraina, ultimul constructor pe lista first appeared on Ziarul National .