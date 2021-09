Dune, cel mai așteptat film al anului. Red Carpet la premiera de la Veneția! Dune, cel mai așteptat film al anului. Red Carpet la premiera de la Veneția! Dune este cel mai așteptat film al anului! Ar fi trebuit sa fie lansat in 2020, insa momentul a fost amanat in repetate randuri in contextul pandemiei. Clipa cea mare a venit in sfarșit! Dune a avut premiera mondiala in cadrul Festivalului de Film de la Veneția. Un eveniment la care au luat parte o mulțime de celebritați. Iata cine a pașit pe red carpet la premiera Dune! Zendaya și Timothee Chalamet Isabelle Huppert Madisin Rian Tina Kunakey Adriana Lima Amira Casar Greta Ferro Barbara Palvin Olivia Colman Beatrice Vendramin… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

Stiri pe aceeasi tema

- „Miracol”, cel mai nou lungmetraj regizat de Bogdan George Apetri („Periferic”, „Neidentificat”), a fost selecționat in cadrul celei de-a 78-a ediții a Festivalului Internațional de Film de la Veneția,...

- Georgina Rodriguez (27 de ani) a fost prezenta la Festivalul de Film de la Veneția, unde a ieșit in evidența cu ținuta sa superba. Iubita lui Cristiano Ronaldo a intors toate privirile pe covorul roșu la a 78-a ediție a Festivalului de la Veneția, unde aceasta a fost invitata de marca. ...

- Cea de-a 78-a editie a Festivalului de Film de la Venetia a debutat miercuri cu o ceremonie la care actorul si regizorul Roberto Benigni a primit Laul de Aur onorific si cu premiera mondiala a „Madres paralelas”, scris si regizat de Pedro Almodovar si inclus in competitie. Cineastii au fost prezenti…

- Primul trailer al filmului „Spencer”, in care actrita americana Kristen Stewart este printesa Diana si care va avea premiera mondiala in competitia Festivalului de la Venetia, a fost lansat. Lungmetrajul, regizat de Pablo Larrain - cunoscut pentru „Jackie” - si scris de Steven Knight, creatorul…

- Cineastul britanic Ridley Scott va fi recompensat cu noul premiu Cartier Glory, acordat regizorilor, la cea de-a 48-a editie a Festivalului de film de la Venetia, care se va desfasura in perioada 1 - 11 septembrie, au informat luni organizatorii citati de EFE. Este vorba de noul premiu…

- Lungmetrajul „Miracol”, de Bogdan George Apetri, cu Ioana Bugarin si Emanuel Parvu in rolurile principale, a fost selectat in competitia Orizzonti a celei de-a 78-a editii a Festivalului de Film de la Venetia, ce va avea loc in luna septembrie, potrivit news.ro. Anuntul a fost facut luni de…

- „Miracol”, cel mai nou lungmetraj regizat de Bogdan George Apetri („Periferic”, „Neidentificat”) a fost selecționat in cadrul celei de-a 78-a ediții a Festivalul Internațional de Film de la Veneția, cel mai vechi festival de film și unul dintre cele mai prestigioase festivaluri din lume. Este prima…

- Lungmetrajul „Madres paralelas” al lui Pedro Almodovar, cu Penelope Cruz si Milena Smit in rolurile principale, va fi proiectat, in premiera mondiala, in deschiderea celei de-a 78-a editii a Festivalului de Film de la Venetia, pe 1 septembrie, arata News.ro. Filmul scris si regizat de Pedro…