Dunca: Cican? De ce nu? O să îl sun personal! CARAȘ-SEVERIN – Președintele Consiliului Județean iși dorește atat de mult ca Spitalul Județean Reșița sa nu mai fie o gaura neagra in care se pierd miliarde de lei, incat este dispus sa il aduca la conducerea unitații sanitare chiar pe cel care de multe ori l-a criticat public, adica pe managerul spitalului din Orșova, Adrian Cican! Intr-o postare pe contul sau de Facebook, Romeo Dunca a reamintit faptul ca la ședința CJ de la finele lunii mai, au mai fost alocați spitalului județean inca 700 de mii de lei pentru plata unor datorii. „In ultima ședința a Consiliului Județean am alocat din nou… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

