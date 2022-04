Dumnezeu ne ajută: Vremea în noaptea Învierii Meteorologii aduc vești bune pentru noaptea de Inviere, cand ploile se vor opri și doar izolat vor mai fi inregistrate precipitații. „Imediat cum intram in noapte, Dumnezeu ne ajuta pentru ca de Inviere nu vom avea fenomene rele. Vom avea un vant destul de liniștit și chiar temperaturi frumușele, undeva intre 6 și 14 grade la nivelul nopții, atunci cand se va lua lumina”, a declarat meteorologul Mihai Timu, pentru DC News. Duminica și luni este prognozata vreme frumoasa, inclusiv in București. „Deci vestea buna e ca se incalzește, de exemplu in prima zi de Paște ne așteptam la maxime de 24-25… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

