Dumitru Prunariu, despre originea vieții pe Pământ: „Poate am venit din altă parte, poate sămânța vieții e universală în spațiu“ Dumitru Prunariu, primul roman care a zburat in spațiu, a umplut Aula Magna a Universitații de Vest din Timișoara. Tinerii au venit sa asculte o prelegere despre viitorul omenirii pe Luna. Dumitru Prunariu, membru de onoare și Doctor Honoris Causa al Universitații de Vest a revenit la Timișoara, pentru a susține o conferința intitulata “De la Apollo la Artemis și mai departe”. De aceasta data, Prunariu nu s-a axat pe experiența sa din spațiu, despre care a tot vorbit, ci pe subiecte mai actuale. A povestit studenților ce planuri are omenirea, despre viitorul in spațiu și explorarile de pe Luna.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

