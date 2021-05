Stiri pe aceeasi tema

- Se implinesc in acest an 4️0 de ani de la primul zbor in spațiul cosmic al unui astronaut roman - Dumitru Prunariu! Singurul roman care a calatorit in spațiu pana in prezent și-a inceput misiunea de 8 zile la 14 mai 1981.

- 14 mai 1981, ziua cand un roman ajunge in spațiul cosmic. 40 de ani de la primul zbor al unui cosmonaut roman, Dumitru Prunariu, in spațiul cosmic, cu nava Soiuz–40. Zborul a durat 7 zile, 20 de ore și 42 de minute, activitatea spațiala desfașurandu–se la bordul stației orbitale „Saliut 6″. Generalul-locotenent…

- Pe 14 mai 1981 a avut loc primul si singurul zbor efectuat de un roman in spatiu: Dumitru Prunariu. Pe 14 mai 1981, ora 20:17, ora Bucurestiului, pe cosmodromul Baikonur din Kazahstan, locul de unde a zburat si primul om in cosmos, Iuri Gagarin, a fost lansata nava cosmica Soiuz-40, spre statia orbitala…

- Maine, 14 mai, aniversam 40 de ani de la primul zbor al unui roman in spațiul cosmic - Dumitru-Dorin Prunariu, primul și unicul roman trimis in spațiul cosmic. Institutului Cultural Roman de la Budapesta a realizat un interviu in exclusivitate cu cosmonautul roman. Interviul de 30 de minute poate fi…

- In cadrul misiunii Soyuz 40, efectuata in perioada 14 – 22 mai 1981, Dumitru Prunariu a petrecut in spatiul cosmic sapte zile, 20 de ore si 42 de minute. Misiunea spatiala s-a desfasurat la bordul navei cosmice sovietice Soyuz-40 si al statiei orbitale de cercetare stiintifica Saliut-6. Intre 14 și…

- Fundatia "Cosmonaut Dumitru Dorin Prunariu" organizeaza, intre 14 - 22 mai, o serie de evenimente stiintifice si culturale pentru a marca 40 de ani de la primul zbor al unui roman in spatiu.In cadrul misiunii Soyuz 40, efectuata in perioada 14 - 22 mai 1981, Dumitru Prunariu a petrecut in spatiul…

- Dupa modelul de succes implementat la Timișoara, Universitatea de Medicina și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași va organiza un maraton de vaccinare in perioada 14 - 16 mai. Toți romanii de peste 16 ani se pot vaccina doar cu buletinul, fara programare, de vineri, ora 16.00, pana luni, ora 08.00. Imunizarea…

- 12 studenți de la specializarea Asistența Sociala din cadrul Universitații de Vest din Timișoara (UVT) vor monitoriza și inregistra mai multe informații din spațiu public pentru a corecta limbajul neadecvat folosit in vloguri, dezbateri TV sau discursuri. Scopul proiectului este de a-i face pe oameni…