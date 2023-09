Magistratii Curtii de Apel Iasi dezbat, joi, contestatia depusa de Dumitru Buzatu la masura arestului preventiv, cauza fiind amanata la termenul anterior la cererea avocatului fostului presedinte al Consiliului Judetean Vaslui. Magistratii au reunit contestatia depusa de Buzatu cu cea depusa de expertul in dosar, Radu Judele, si sunt asteptati sa se pronunte joi si cu privire la masura preventiva dispusa in cazul acestuia. Potrivit portalului instantei, sedinta de judecata este programata pentru joi, la ora 13.00. Cu o zi in urma, avocatul lui Buzatu, Daniel Atasiei, a cerut amanarea cauzei, pentru…