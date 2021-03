Presedintele PSD Mures, deputatul Dumitrita Gliga, considera ca este nevoie urgenta de asistenta si de acordarea de stimulente pentru relansarea activitatii economice din tara noastra, in special in sectoarele direct productive. "Avem nevoie urgent de asistenta si stimulente pentru relansarea activitatii economice din tara noastra, care sa puna accentul pe sustinerea firmelor romanesti, sau avand capital majoritar romanesc, in special cele din sectoarele direct productive. Daca preocuparea pentru ajutorarea si stimularea propriilor economii nationale ocupa un loc central in toate celelalte state…