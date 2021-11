Stiri pe aceeasi tema

- MAI oraganizeaza astazi o dezbatere publica pentru noul Cod Rutier cu propuneri de sanctiuni dure pentru soferii teribilisti, care de multe ori provoaca si accidente grave. Una dintre cele mai importante schimbari propuse este suspendarea permisului pentru 4 luni pentru conducatorii auto vitezomani…

- 46 de oameni au murit dupa ce autocarul in care se aflau a luat foc pe o autostrada din vestul Bulgariei, anunța autoritațile locale, citate de BBC. Tragedia a avut loc dupa ora locala 02:00 (00:00 GMT), in apropiere de satul Bosnek, a anunțat Ministerul de Interne, citat de agenția de presa BTA. Vehiculul,…

- Ministerul de Interne vrea sa modifice Codul Rutier pentru a putea sanctiona soferii care circula periculos pe drumurile din Romania. Astfel, sunt propuse amenzi de mii de lei celor care au un „comportament agresiv” in trafic. Ministerul de Interne a lansat in dezbatere un proiect de ordonanta de urgenta…

- Conducerea Primariei municipiului Targu Mureș anunța inceperea sesiunii de dezbatere publica privind "Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana pentru perioada 2021 – 2030". Potrivit unui comunicat de presa facut public pe pagina web a instituției, www.tirgumures.ro, actualizarea Strategiei Integrate…

- Noi reguli de depașire a bicicliștilor și trotinetiștilor au intrat recent in vigoare. Intre altele, nu mai este valabila recomandarea ca șoferii sa respecte o distanta de 1,5 metri la depasirea unui biciclist. Regulile referitoare la depasirea biciclistilor si „trotinetistilor” in trafic au fost modificate…

- Controalele in școli pentru verificarea respectarii regulilor sanitare vor incepe chiar de luni, a spus ministrul educației, Sorin Cimpeanu. „Am insistat sa fie cuprinsa si in Hotararea CNSU – intensificarea actiunilor de control din partea inspectoratelor scolare judetene, directiilor de sanatate publica…

- Apare o noua reacție din tabara PSD-ului, pe fondul recentului congres al liberalilor, in cadrul caruia Florin Cițu, actualul premier, a fost ales noul președinte al PNL-ului. De aceasta data ministrul liberal Lucian Bode – șef la Ministerul de Interne și interimar la Justiție – a ajuns in vizorul parlamentarului…

- Franta a naturalizat mai mult de 12.000 de lucratori straini care s-au aflat 'in prima linie' in timpul epidemiei de COVID-19, a anuntat joi Ministerul de Interne, potrivit AFP. In septembrie 2020, ministerul a simplificat procedura de dobandire a cetateniei franceze pentru profesionistii…