- In proba de dublu feminin de la Australian Open, primul turneu de Mare Șlem al anului 2022, vor evolua șase sportive din Romania, printre care și Simona Halep, trei dintre ele urmand sa se intalneasca in primul tur, conform tragerii la sorți de duminica, informeaza News.ro . Simona Halep, care face…

- ​Sase jucatoare din România, printre care si Simona Halep, vor evolua în proba de dublu feminin a turneului Australian Open, care va începe luni la Melbourne, potrivit tragerii la sorti efectuate duminica.Simona Halep va face pereche cu Gabriela Ruse, urmând sa întâlneasca…

- Sase jucatoare romane de tenis vor evolua in proba de dublu feminin a turneului Australian Open, care va incepe luni la Melbourne. Simona Halep va face pereche cu Gabriela Ruse, urmand sa intalneasca un cuplu alcatuit din Jaqueline Cristian si germanca Andrea Petkovic. Irina Begu si sarboaica Nina Stojanovic…

- Echipa formata din Irina Begu și Nina Stojanovic (România/Serbia) a fost eliminata, sâmbata, în semifinalele probei de dublu la Melbourne Summer Set 2, turneu de categorie WTA 250.Begu si Stojanovic (favorite 3) au fost învinse de echipa Bernarda Pera/Katerina Siniakova (SUA/Cehia,…

- Irina Begu se pare ca este intr-o forma de zile mari in startul lui 2022! Dupa ce a ajuns in sferturi la Melbourne pe tabloul de simplu, Begu a reușit o calificare și in semifinalele probei de dublu, alaturi de Nina Stojanovic (Serbia). Begu si Stojanovic (favorite 3) au trecut de cuplul Aliona Bolsova/Katarzyna…

- Irina Begu (locul 62 WTA) a invins-o, marti, cu scorul de 7-6 (6), 6-3, pe americanca Jessica Pegula (locul 18 WTA si cap de serie numarul 1), calificandu-se in optimile de finala ale turneului de categorie WTA 250 Melbourne Summer Set 2. Begu s-a impus dupa un meci care a durat o ora si 45 de minute.…

- Jaqueline Cristian a reușit sa atinga o borna importanta în cariera, sportiva noastra aflându-se pe locul 100 WTA (urcare de patru poziții). Simona Halep își pastreaza locul de saptamâna trecuta, iar România are opt sportive printre primele 200 ale lumii. Sportive…

- Irina Begu și Andreea Mitu a fost eliminate in semifinalele probei de dublu de la Transylvania Open. Cele doua romance au fost invinse greu, in trei seturi, de perechea formata din Irina Bara și Ekaterine Gorgodze, scor 3-6, 6-2, 7-10, dupa un meci care a durat o ora și 24 de minute. Bara și Gorgodze…