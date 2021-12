Ducesa Kate a oferit un moment emoționant de Craciun și a cantat, pentru prima data in public, la Catedrala Westminster. Kate a susținut un recital la pian alaturi de solistul Tom Walker.

Ducesa Kate și Tom Walker au interpretat melodia 'For Those Who Can't Be Here', un tribut adus celor care au murit din cauza pandemiei de Covid-19.

Acest moment amintește de interpretarea artistica a prințesei Diana, cea care a cantat de ziua prințului Charles.

