Lucas Ocampos, in varsta de 29 de ani, mijlocaș de banda la FC Sevilla, și-a exprimat indignarea sa dupa ce un suporter al echipei Rayo Vallecano i-a introdus un deget in anus in timp ce se pregatea sa arunce de la margine.

„M-am abținut sa reacționez pentru ca am doua fiice acasa și sper sa nu li se intample vreodata și lor. Mereu trebuie sa apara un tampit care sa strice spectacolul”, a lamentat argentinianul, conform Gsp.ro.

S-a intamplat la Madrid, in prima repriza a meciului dintre Rayo Vallecano și FC Sevilla. In timp ce se pregatea sa repuna mingea in joc, la un aut, Lucas Ocampos…