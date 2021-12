Dublu asasinat în Iași. Victimele sunt doi studenți la Medicină Descoperire macabra in municipiul Iași, unde cadavrele a doi tineri – o romanca și iubitul ei de origine marocana, ambii studenți la Medicina – au fost gasite intr-o vila din cartierul Moara de Vant. Potrivit primelor informații ar fi vorba despre un dublu asasinat, iar principalii suspecți au fost deja reținuți. Sambata dimineața, doi suspecți […] The post Dublu asasinat in Iași. Victimele sunt doi studenți la Medicina appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

