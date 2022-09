Dublă tragedie într-o familie din Dâmbovița. Mama unui copilaș care s-a înecat într-o piscină, găsită moartă Caz cutremurator. O familie din Gaesti, județul Dambovița, a fost lovita de o dubla tragedie. La cateva ore dupa ce un copil in varsta de 4 ani s-a inecat intr-o piscina din curtea casei, mama micuțului a fost gasita fara viața. O femeie din localitatea damboviteana Gaesti al carei copil s-a inecat, in piscina, miercuri […] The post Dubla tragedie intr-o familie din Dambovița. Mama unui copilaș care s-a inecat intr-o piscina, gasita moarta first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mama copilului de 4 ani din Gaesti care a murit inecat in piscina locuintei a fost gasita spanzurata, in noaptea de miercuri spre joi, informeaza IPJ Dambovita, potrivit Agerpres.Dupa incidentul cu copilul, femeia, in a carei grija era minorul, a fugit de acasa, fiind intr-o stare emotionala puternica.…

- Un copil de patru ani a murit ieri dupa amiaza inecat in piscina din curtea casei situata in localitatea Gaesti, judetul Dambovita. Dupa incident, mama copilului, afectata puternic de tragedie a fugit de acasa. In noaptea de miercuri spre joi, femeia a fost gasita spanzurata. Potrivit IPJ Dambovita…

- Tragedie in Gaești! Cami, o femeie in varsta de 34 de ani, a fost gasita moarta, dupa ce fiul ei de 5 ani a decedat inecat in piscina casei. Tanara mama a fost cautata ore in șir de polițiști, dar a fost prea tarziu. Cum s-a intamplat totul.

- O adevarata tragedie s-a petrecut intr-o familie din Gaesti, dupa ce copilul de cinci al familiei a fost gasit fara viata in piscina din curtea casei. Mama sa a fost gasita fara viața, pe un camp din apropierea casei. Parinții l-au cautat pe cel mic dar l-au gasit fara viața, in piscina. Distrusa de…

- Dubla tragedie petrecuta in ultimele ore in orașul Gaești. Un baiețel de 5 ani s-a inecat in piscina din curtea casei, iar mama acestuia a fost gasita spanzurata, pe un camp din apropierea casei. Moartea teribila a copilului a avut loc miercuri seara. Aflat in grija mamei sale, acesta a fost gasit in…

- Mama copilului de 4 ani din județul Dambovița care s-a inecat miercuri dupa-amiaza intr-o piscina din curtea casei a fost gasita spanzurata, in noaptea de miercuri spre joi, intr-o padure.

- O femeie din localitatea damboviteana Gaesti al carei copil s-a inecat, in piscina, miercuri seara, a fost gasita spanzurata de un copac, la cateva ore de la decesul micutului. Aflata in stare de soc, mama plecase de acasa dupa si-a vazut copilul mort, fiind cautata de catre autoritati si localnici.…

- Polițiștii din Gaești, Dambovița, au fost sesizati, miercuri, prin 112, de un barbat ca un copil in varsta de 4 ani este inecat in piscina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…