Dublă tragedie în Franța: fiica femeii ucise de mașina care a lovit barajul fermierilor a murit. Avea doar 12 ani O adolescenta de 12 ani care fusese grav ranita marti dimineata cand o masina s-a izbit de un baraj al fermierilor francezi care protestau in departamentul Ariege, din sudul Frantei, a murit in cursul serii, a anuntat parchetul din Foix intr-un comunicat citat de AFP, scrie news.ro. Mama fetei, o agricultoare in varsta de 35 de ani, a murit si ea in accident, iar tatal a fost grav ranit. "Tanara a murit in urma ranilor suferite la scurt timp dupa ora 19.00", a precizat parchetul din Foix intr-un comunicat. Trei persoane aflate in masina care s-a izbit de baraj au fost retinute… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

