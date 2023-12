Președintele ANSVSA, Alexandru Bociu, vicepreședintele Ioan Oleleu și directorul Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Salaj, dr. Mircea Martin, au inaugurat vineri laboratorul modernizat al DSVSA Salaj. Investiția reprezinta un pas semnificativ in asigurarea sanatații animalelor și a siguranței alimentelor din județul Salaj, a fost de parere președintele ANSVSA. Laboratorul a fost construit in 1974 și modernizat parțial in perioada 2000-2002. Atat finisajele exterioare, cat și cele interioare, nu mai corespundeau normelor in vigoare și impuneau necesitatea unei reabilitari…