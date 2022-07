Stiri pe aceeasi tema

- In contextul prognozelor de temperaturi ridicate din aceste zile, Prefectura Brașov a luat masuri pentru protejarea populației de canicula . Prefectura Brașov impreuna cu Direcția de Sanatate Publica ( DSP ) Brașov au participat la o ședința in vederea evaluarii gradului de pregatire privind combaterea…

- In contextul temperaturilor in creștere din aceste zile, meteorologii prognozand in perioada urmatoare canicula in aproape toata țara, Direcția de Sanatate Publica (DSP) Alba transmite o serie de recomandari pentru populație: *Evitați, pe cat posibil, expunerea prelungita la soare intre orele 11.00…

- Cod GALBEN de canicula in județul Alba: S-au amplasat corturi de prim-ajutor pe strazi. Unde se pot gasi Cod GALBEN de canicula in județul Alba: S-au amplasat corturi de prim-ajutor pe strazi. Unde se pot gasi In contextul temperaturilor in creștere din aceste zile, meteorologii prognozand in perioada…

- Potrivit meteorologilor, in perioada urmatoare, județul Mureș se afla sub avertizare de cod portocaliu și galben de canicula. Recomandari generale: Evitați deplasarile in intervalul orar 11.00-18.00 Consumați 1,5-2l de lichide pe zi (apa, sucuri naturale, ceai); Purtați haine cu țesatura lejera; Primaria…

- Pentru urmatoarele zile meteorologii anunta zile caniculare in Timisaora, in care temperaturile vor ajunge chiar si pana la 38 de garde. In aceste conditii Directia de Sanatate Publica (DSP) Timis face unele recomandari, instaland totodata si puncte de prim ajutor. DSP Timis anunta ca, in urma temperaturilor…

- ALBA: Cinci cazuri COVID dupa 155 de teste, in ultimele 24 de ore. Situația infectarilor in localitațile din județ, 23 iunie Au fost inregistrate cinci cazuri COVID noi, in ultimele 24 de ore, in județul Alba, potrivit datelor transmise de Direcția de Sanatate Publica (DSP) joi, 23 iunie. In județ sunt…

- Directia de Sanatate Publica Iasi recomanda populatiei sa urmeze sfaturile medicilor si sa evite expunerea prelungita la soare intre orele 11:00 si 18:00, sa consume multe lichide, fructe si legume proaspete si sa evite consumul bauturilor alcoolice sau a celor puternic cofeinizate. Recomandari generale…

- ALBA: Trei cazuri COVID in ultimele 24 de ore, dupa 414 testari. Situația infectarilor in localitațile din județ, 27 aprilie Au fost inregistrate 3 cazuri COVID in ultimele 24 de ore, in județul Alba, potrivit datelor transmise de Direcția de Sanatate Publica (DSP) miercuri, 27 aprilie. Comparativ,…