- Directia de Sanatate Publica (DSP) Neamt a confirmat, vineri, inca 17 cazuri de rujeola, din care 16 sunt la copii. Cazurile au fost inregistrate in zonele Roman si Targu-Neamt. ‘Au fost depistate si investigate doua focare de rujeola in cadrul unei unitati de invatamant din Roman si in Sectia de Pediatrie…

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Neamt a anuntat, miercuri, ca au fost confirmate inca doua cazuri de rujeola, fiind vorba de doua minore cu varste de 14 ani, respectiv 15 ani, din municipiul Roman. ‘Doar una dintre fete avea schema completa de vaccinare impotriva rujeolei. Adolescentele au fost internate…

- Direcția de Sanatate Publica Suceava a transmis ca in cursul lunii ianuarie 2024, in județul Suceava s-au inregistrat 8 cazuri de rujeola. Potrivit directorului DSP Suceava, ec. Daniela Odeh, in municipiul Radauți au fost inregistrate trei cazuri, in comuna Dolhești au fost doua cazuri, iar in comunele…

- Direcția de Sanatate Publica anunța ca in cursul lunii ianuarie in județul Suceava s-au inregistrat 8 cazuri de rujeola. Directorul instituției, Daniela Odeh, a declarat ca un caz a fost in comuna Marginea, doua cazuri in comuna Dolhești, un caz in comuna Voitinel, un caz in comuna Iacobeni ...

- Institutul National de Sanatate Publica a informat marti ca, in perioada 1 ianuarie 2023 – 28 ianuarie 2024, s-au confirmat 4.205 cazuri de rujeola, inregistrandu-se si sase decese. In ultima saptamana, s-au inregistrat 459 de cazuri noi si doua decese. Potrivit INSP, unul din cele doua decese inregistrate…

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Neamt a anuntat, luni, primul caz de rujeola din judet, acesta fiind inregistrat saptamana trecuta la un copil in varsta de 3 ani, din municipiul Roman. ‘Copilul este nevaccinat ROR si a fost internat la Spitalul Municipal de Urgenta Roman, pentru simptome de rujeola.…

- DSP Alba: a crescut numarul cazurilor de gripa in județ. Cate cazuri de pneumonii și infecții respiratorii au fost inregistrate Direcția de Sanatate Publica (DSP) Alba a transmis joi cea mai recenta situație cu cazurile de infecții respiratorii, pneumonii și gripa inregistrate in județ. Potrivit reprezentanților…