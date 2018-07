Drumul început acum 11 ani și abandonat la 85% Timp de 11 ani autoritațile nu au putut termina 12 km de drum cu cate o banda pe sens care sa ocoleasca municipiul Suceava. Aproape cinci kilometri au fost deschiși in 2015, iar restul de șapte kilometri au fost abandobați la un stadiu de 85% in urma cu trei ani, cand a fost reziliat contractul. De atunci și pana in prezent autoritațile de la drumuri au balbait proiectul și au tot inaintat diverse termene. Pentru 2018 proiectul nu a primit deloc alocare bugetara, dar Compania de Drumuri a lansat totuși o licitație pentru finalizarea lucrarilor. Reprezentanții CNAIR au declarat pentru HotNews.ro… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

