S-a semnat contractul pentru modernizarea tronsonului Fundata-Bran-Brașov de pe DN73 Pitești-Brașov A fost semnat contractul pentru modernizarea tronsonului Fundata-Bran-Brașov de pe DN73 Pitești-Brașov, informeaza Rador Radio Romania. Un constructor din Romania va executa lucrarile pentru 213 milioane de lei, iar termenul de execuție este de 18 luni. Pe o lungime de 36 km se repara drumul, iar pe segmentul de la ieșirea din Brașov și pana la Cristian, la intrarea pe autostrada A3 Cristian-Rașnov, pe o lungime de aproximativ 5 km, se largește drumul la patru benzi. Pentru tronsonul de drum Campulung-Fundata, cu o lungime de 39 km și numeroase serpentine, Compania de Drumuri a desemnat… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

