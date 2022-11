Drum reabilitat recent, plin de GROPI – O mașină a rămas blocată într-un crater imens Doua sate cu 3.000 de locuitori. Din asta e compusa comuna Ștorobaneasa, din Teleorman, situata la confluența raurilor Vedea și Teleorman, la circa 18 km sud-est de reședința județului, Alexandria. Localitatea, devenita celebra in vremea lui Dragnea, care s-a plimbat cu Ponta in barca, la Beiu, este lipsita de multe lucruri care ar putea-o aduce in lumea civilizata, insa o nevoie stringenta se refera la drumuri pentru cei nedispuși sa vasleasca. Unii oameni sunt revoltați de indolența administratorilor locului, care au fost atat de preocupați de arterele din comuna in ultimii 10 ani de mandate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

