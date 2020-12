Liderul grupului USR din Camera Deputatilor, Catalin Drula, a declarat ca propunerea Aliantei USR PLUS pentru functia de premier este, in continuare, Dacian Ciolos, iar o decizie in ceea ce priveste sustinerea pentru viitorul premier va fi luata in urma negocierilor.



Catalin Drula a precizat, pentru AGERPRES, ca USR PLUS se va prezenta la discutiile constitutionale despre formarea unui nou guvern cu propunerea de premier Dacian Ciolos.



El a mentionat ca alianta a luat act de decizia Biroului Politic National al PNL de a-l propune pe Florin Citu pentru functia de premier.

…