Dronele vor monitoriza crocodilii de pe plajele din Australia

Stiri pe aceeasi tema

- Consilierul special si ginerele presedintelui american Donald Trump, Jared Kushner, a declarat ca administratia SUA va prezenta in curand un plan de pace, tinut pana acum secret, pentru conflictul israeliano-palestinian, si ca ar putea face acest lucru si fara sprijinul presedintelui palestinian Mahmoud…

- Purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe al Rusiei, Maria Zakharova, a declarat vineri ca planurile Norvegiei de a dubla numarul puscasilor marini americani aflati pe teritoriul sau va submina increderea dintre Moscova si Oslo, scrie Reuters. De asemenea, Ambasada Rusiei in Norvegia a avertizat…

- Secventele au fost surprinse de un turist in Parcul National Kruger, cel mai mare din Africa de Sud. Crocodilii au atacat un grup de antiplope gnu care au mers sa bea apa la rau si au resit chiar sa prinda una. O reptila a tarat antilopa in apa, strangand cu falcile capul antilopei, in timp ce un…

- Retailerul Marks & Spencer va inchide o treime din magazinele din Marea Britanie, in ceea ce se contureaza a fi inceputul unui exit dramatic de pe strazile Londrei, care va duce la mii de concedieri, potrivit The Guardian. M&S a specificat astazi primele 14 locatii vizate de inchiderile…

- Un plan controversat ce prevedea sacrificarea a 90% dintre cei 6.000 de cai salbatici care traiesc in zonele montane din estul Australiei a fost anulat, informeaza duminica DPA. Caii salbatici, cunoscuti...

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, le-a mulțumit premierului Australiei, Malcom Turnbull, și soției sale, Lucy, pentru primirea calduroasa. Totuși, șeful statului francez a facut și o mica gafa, numind-o pe soția prim-ului ministru australian ”delicioasa”. Macron a ajuns marți in Australia pentru…

- Zeci de mii de turisti vor veni, incepand cu acest weekend, in statiunile de pe litoralul romanesc. Si cum marea atrage precum un magnet, cu siguranta vor fi temerari care se vor aventura valuri. Este bine de stiut, insa, ca apa va fi destul de rece, iar salvamarii nu se vor regasi pe toate plajele.…

- Prim-ministrii Frantei si Australiei, Edouard Philippe si Malcolm Turnbull, au comemorat miercuri, in prezenta printului de Wales, marea victorie din urma cu un secol a aliatilor in batalia de la Villers-Bretonneux impotriva germanilor, pe locul unde a fost campul de lupta, in apropiere de orasul francez…