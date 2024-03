Stiri pe aceeasi tema

- Plaja Palm Cove din nord-estul Australiei poate fi frecventata adeseori de crocodili si incercata de cicloane tropicale, insa in ciuda acestor pericole, a fost desemnata cea mai frumoasa plaja din lume de revista de specialitate Conde Nast Traveller.

- Liderii ASEAN (Asociația Națiunilor din Asia de Sud-Est) au fost intampinați oficial marți, 4 martie, la summitul special ASEAN-Australia de catre prim-ministrul Anthony Albanese. Australia gazduiește summitul ASEAN, care marcheaza cea de-a 50-a aniversare a legaturilor sale cu blocul, in contextul…

- Milioane de crabi roșii au inceput sa-și croiasca drum, in largul coastei Australiei de Vest, indreptandu-se spre ocean, in timpul migrației anuale. Fotografa Sarah Coote a surprins in imagini migrația impresionata a crabilor roșii, cand aceștia se indreapta spre ocean pentru perioada de imperechere.…

- Atacurile rebelilor Houthi in Marea Rosie creeaza probleme tot mai mari pentru traficul maritim din zona, o importanta ruta pentru transportul internațional de marfuri. Printre navele blocate, se afla și un vapor cu mii de ovine și bovine, blocat in largul Australiei, la aproape o luna de cand vasul…

- Mii de animale sunt blocate pe un vapor in largul Australiei din cauza crizei provocate de atacurile rebelilor Houthi in Marea Roșie. Vaporul a plecat din Australia și trebuia sa ajunga in Israel. Nava s-a intors, dar oile nu pot fi debarcate din cauza condițiilor dure privind exportul animalelor, conform…

- O echipa de arheologi de la Universitatea Griffith din Queensland, Australia, a realizat un studiu care a scos la iveala urmele unui teritoriu pierdut, pe care au trait oameni cu 70.000 de ani in urma. Experții au folosit cartografierea sonar pentru a detecta riurile și lacurile subacvatice care și-au…

- Selectionata Romaniei a invins echipa Australiei cu scorul de 4-1 (0-0, 2-0, 2-1), joi, la Campionatul Mondial de hochei pe gheata Under-20, Divizia a II-a, Grupa B, de la Belgrad.Golurile tricolorilor au fost reusite de Akos Nyisztor (20:57, 48:58, 58:38) si Benjamin Barabas (26:09), in timp ce…

- O furtuna a provocat moartea a noua persoane pe coasta de est a Australiei, dupa cum au anuntat miercuri autoritatile, intr-o regiune in care peste 80.000 de locuinte au ramas fara curent electric, transmite AFP, citata de Agerpres.