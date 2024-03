Stiri pe aceeasi tema

- Tema “Un vot pentru moderație” a fost aleasa pentru ediția din acest an a concursului de discursuri pentru liceeni “Puterea cuvintelor”, transmite Universitatea Ovidius din Constanța intr-un comunicat de presa. Competiția se adreseaza elevilor din clasele a XI-a și a XII-a și este derulata in parteneriat…

- Bogdan Cojocaru a fost ales președinte al PSD Iași și va fi candidatul social democraților pentru Consiliul Județean. De asemenea, Bogdan Balaniscu va fi candidatul PSD la Primaria Municipiului Iași. Intr-o mișcare surprinzatoare, PSD Iași și-a desemnat noii sai lideri pentru batalia politica ce se…

- Presedintele PSD Marcel Ciolacu a declarat in cadrul Conferintei Judetene a PSD Iasi ca a venit momentul ca o echipa tanara sa vina la conducerea Primariei si a Consiliului Judetean, el precizand ca Bogdan Balaniscu si Bogdan Cojocaru o sa ii bata pe Mihai Chirica si Costel Alexe de ”o sa le sara tabla…

- Liderul PSD Iasi, Bogdan Cojocaru, ii solicita, intr-o scrisoare deschisa, presedintelui PNL, Nicolae Ciuca, retragerea sprijinului politic acordat sefului Consiliului Judetean Iasi, Costel Alexe, dupa ce in presa locala au aparut noi detalii din dosarul in care Alexe este acuzat luare de mita si instigare…

- Gheorghe Falca: PNL a gestionat extrem de bine crizele prin care am trecut- Legat de negocierile pentru comsare- intotdeauna trebuie gasit un compromis. Un compromis care sa ne duca in situatia in care extremismul sa nu conteze in Romania. Cand am preluat mandatul de europarlamenar, toata lumea ne-a…

- ICCJ a decis inceperea procesului pe fond in dosarul "Tabla", informeaza Rador Radio Romania.Inalta Curte de Casație și Justiție a decis inceperea procesului pe fond in dosarul in care președintele Consiliului Județean Iasi, Costel Alexe, fost ministru al Mediului, a fost trimis in judecata pentru…

- Banca centrala a lasat dobanzile neschimbate pentru a treia intalnire consecutiva, dupa ce si-a majorat facilitatea de depozit de referinta la 4%, in septembrie. Aceasta a spus ca datele recente ”au confirmat in linii mari” perspectivele anterioare privind inflatia pe termen mediu si ca a continuat…