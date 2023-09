Stiri pe aceeasi tema

- Insarcinatul cu afaceri a.i. al Ambasadei Federatiei Ruse la Bucuresti a fost convocat sambata la MAE, dupa ce noi fragmente dintr-o drona "similara celor folosite de armata rusa" au fost gasite in judetul Tulcea. Secretarul de stat pentru afaceri strategice Iulian Fota a transmis protestul partii romane…

