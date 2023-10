Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontiera Maramureș au depistat in trafic la volanul unui autoturism un tanar din Maramureș care detinea asupra lui un pliculeț cu o substanța alba, susceptibila a fi metamfetamina. In urma testarii șoferului cu aparatul Drug Test,…

- Duminica, 10 septembrie a.c., polițiștii Secției 6 Sarasau au fost sesizați prin apel 112 despre producerea unui accident rutier in comuna Bocicoiu Mare. In urma deplasarii la fața locului, polițiștii au stabilit faptul ca, un tanar de 16 ani din Tisa care conducea o motocicleta, fara a deține permis…

- Polițiștii din Ulmeni au intervenit vineri dupa-amiaza la un accident rutier produs in localitate, in urma caruia un tanar a fost grav ranit. Potrivit IPJ Maramureș, in urma deplasarii la fața locului, polițiștii au constatat faptul ca un tanar de 23 de ani din Manau, avand exercitarea dreptului de…

- Un tanar de 26 de ani a fost prins de polițiștii din Capitala cu mai multe plicuri cu droguri. Mașina in care se afla acesta a fost oprita in trafic joi seara pe o strada din Sectorul 2.Politistii de la Secția 9 au observat in trafic, joi seara, un autoturism ce se deplasa pe o strada din Sectorul…

- Un autoturism inmatriculat in Marea Britanie, condus de catre un maramuresean, in varsta de 19 de ani, a circulat miercuri 2 august, pe strazile din Sighetu Marmatiei. Un echipaj mobil din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Sighetu Marmatiei aflat in exercitarea atributiilor de serviciu l-a oprit…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Sighetu Marmației au depistat intr-un autoturism oprit in trafic, pe o strada din Sighetu Marmației, doi tineri de 19 și 20 de ani, care dețineau șase pliculețe și doua țigari, cu substanțe susceptibile a fi interzise. Miercuri, in…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Vișeu de Sus au oprit in trafic un autoturism condus de catre un tanar maramureșean de 26 de ani, in care au descoperit doua pungi care contineau o substanța de culoare alb cristalina, susceptibila a fi substanța interzisa, respective…

- Polițiștii de frontiera maramureșeni efectueaza cercetari intr-un caz de nerespectare a regimului armelor și munițiilor dupa ce in mașina unui maramureșean au descoperit mai multe cutii cu cartușe nepercutate, un amortizor și un pat de arma artizanal. Bunurile au fost ridicate in vederea confiscarii.…