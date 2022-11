Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a facut publica prognoza meteo pentru urmatoarele 4 saptamani. Veștile sunt bune și nu prea. Incalzirea vremii ne aduce ploi cel puțin saptamana viitoare, insa nici frigul nu ne va evita. Saptamana 31.10.2022 – 07.11.2022 Valorile termice vor fi mai ridicate decat…

- Comunicat: Primaria Sebeș se pregatește pentru transport public ecologic. 17 autobuze electrice, e-ticketing, stații de incarcare Pentru imbunatațirea serviciului public de transport oferit cetațenilor, Primaria Municipiului Sebeș a depus doua noi proiecte pentru finanțare nerambursabila europeana din…

- Saptamana 17.10.2022 – 24.10.2022Valorile termice vor fi apropiate de cele specifice pentru aceasta saptamana in regiunile sudice și sud-estice, iar in rest vor fi ușor mai ridicate decat cele normale, mai ales in zonele montane.Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul intregii țari, dar mai…

- Meteorologii anunța valori termice mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta perioada in urmatoarele patru saptamani. Saptamana 10.10.2022 – 17.10.2022. Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana, pe intreg teritoriul Romaniei.Regimul pluviometric va avea…

- Vremea va fi mai rece in urmatoarele saptamani decat normalul acestei perioade, iar in unele regiuni ploile vor fi excedentare, a anunțat Agentia Naționala de Meteorologie. Iata cum va fi vremea in saptamanile ce urmeaza: Prognoza meteo 12 – 19 septembrie 2022 Valorile termice vor fi ușor mai coborate…

- Administrația Naționala de Meteorologie a dat publicitații prognoza meteo pentru urmatoarele 4 saptamani. Maramureșenii au astfel ocazia sa afle cum a fi vremea de Sarbatoarea Castanelor, știut fiind ca o vreme ploioasa nu ajuta pe nimeni și nu scoate oamenii din case. Saptamana 05.09.2022 – 12.09.2022…

- Urmare a informațiilor aparute in spațiul public prin intermediul ziarului Vremea Noua referitoare la sistemul de supraveghere din comuna Tacuta implementat de societatea noastra, pentru o informare corecta a publicului, ne vedem nevoiți sa facem unele precizari: Societatea noastra instaleaza sisteme…

- Drept la replica In vederea unei corecte informari a publicului, referitor la informațiile eronate aparute in articolul publicat de site-ul Politica și Putere cu titlul “Premii discriminatorii acordate