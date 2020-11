Dreapta din Brazilia, favorită la alegerile locale Peste 148 de milioane de brazilieni sunt chemati la urne duminica, in primul tur al alegerilor locale, care ar putea confirma reorientarea tarii spre dreapta - un proces inceput acum doi ani, prin alegerea ca presedinte a lui Jair Bolsonaro, transmite AFP. Urmeaza sa fie alesi circa 5.500 de primari, precum si consilierii municipali.



Votul va fi marcat de epidemia de coronavirus, care ar putea reduce gradul de participare. In Brazilia au murit pana acum dupa infectare peste 163.000 de oameni.



Bolsonaro, izolat pe scena internationala si cu pozitia slabita dupa infrangerea…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

