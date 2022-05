Drama soldaților de la Azovstal: Răniții sunt operați pe viu, în lipsa anestezicului In jur de 600 de raniți sunt blocați la oțelaria Azovstal din Mariupol, potrivit Kyiv Independent care citeaza unul dintre aparatorii din subteranele complexului metalurgic aflat sub asediul rușilor de saptamani intregi. Condițiile sunt teribile pentru aceștia, mai spune luptatorul, un polițist local. Soldați raniți, fara picioare stau unul langa altul, in condiții insalubre, cu muștele zburand peste tot, gemete de durere și un miros pestilențial, a povestit polițistul. El a mai spus ca soldații nu au niciun fel de medicamente, sala de operații consta de fapt intr-o masa proptita in perete, iar… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

