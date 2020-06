Stiri pe aceeasi tema

- In copilarie, Simona Gherge a practicat baletul. Pasiunea ei, insa, nu a fost una de durata din cauza unor experiențe traumatizante. Prezentatoarea TV le-a marturisit fanilor lucruri uluitoare despre perioada neagra a vieții sale. “Antrenorul de gimnastica, domnul Radu, si balerina, doamna…

- Prezentatoarea a acordat recent un interviu in care a vorbit deschis despre salariul primit de la Antena 1 . Vedeta a facut dezvaluiri despre salariul pe care il primește la „ Acces Direct ” și a marturisit in ce fel este platita, acum ca seria cu Vulpița efectiv a explodat in Romania și a fost urmarita…

- Mirela Vaida este o mama și o soție fericita și implinita. Zilele trecute, vedeta a fost surprinsa de fiul ei cel mic, Tudor, așa ca a impartașit bucuria cu fanii ei. Micuțul a implinit de curand 1 ani și a facut deja primii pași.Mirela Vaida a facut public intr-un filmuleț postat pe rețelele de socializare,…

- Gabriela Cristea a avut de dus o povoara grea in spate, dar acum a decis sa rupa tacerea. Vedeta a declarat ca și-a luat adio de la cea care i-a dat viața, chiar daca a refuzat sa o conduca pe ultimul drum pe mama ei. "A fost o presiune foarte mare pentru mine. E greu de exlicat in…

- In timpul ultimei sale emisiunii Acces Direct , Mirela Vaida s-a confesat telespectatorilor cu privire la situația prin care trece in aceste momente, scrie Cancan . Prezentatoarea le-a marturisit oamenilor ca nu mai locuiește in București și ca face naveta zilnic pentru a ajunge la emisiune. Sincera…

- Prezentatoarea emisiunii „Acces Direct” se vede nevoita ca pe timpul pandemiei sa ia masuri drastice pentru a-și proteja familia, mai ales ca merge zilnic la serviciu. Totuși, Mirela Vaida incearca sa vada doar partea plina a paharului. Mirela Vaida se numara printre prezentatoarele TV care sunt nevoite…

- Prezentatoarea emisiunii "Acces Direct" de la Antena 1 este o fire exuberanta, care nu are cum sa treaca neobservata in viața de zi cu zi. Mirela Vaida nu face niciun efort sa iasa in evidența, ci se comporta firesc. Vedeta susține ca "vinovat" pentru acest talent este chiar tatal ei.Mirela Vaida este…

- Prezentatoarea emisiunii "Acces Direct" reușește, de ani buni, sa aiba o relație armonioasa cu mama soțului. Daca ani intregi cele doua femei au fost la mare distanța una de alta – Mirela in București și Titza (n.r. soacra ei) in Cluj Napoca, iata ca și de cand locuiesc sub același acoperiș, cele doua…