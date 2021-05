Stiri pe aceeasi tema

- Belgia este in stare de șoc dupa ce o femeie de 26 de ani a fost injunghiata mortal in timp ce se plimba cu bebelușul sau, duminica seara, informeaza Hotnews . Tanara mergea pe strada cu bebelușul ei aflat intr-un carucior și a fost lovita cu un obiect ascuțit in gat, la o intersecție din Evere, una…

- Medicul erou care a salvat pacienții internați din incendiul izbucnit anul trecut la Spitalul Județean din Piatra Neamț, Catalin Denciu a fost premiat ieri de Organizația Mondiala a Sanatații. Dr. Denciu s-a ales cu arsuri pe 40% din suprafața corpului dupa ce a sarit in foc, pentru a-și salva pacienții…

- Suspecții crimei care a șocat Timișoara la inceputul lunii februarie au fost trimiși in judecata. Parchetul de pe langa Tribunalul Timiș a informat astazi ca procurorii au dispus, prin rechizitoriu, trimiterea in judecata atrei barbați, in stare de arest preventiv, sub aspectul savarsirii, in coautorat,…

- Spaniolii au ieșit din starea de urgența, la miezul nopții, și s-au dezlanțui: petreceri de strada sau pe plaja, fara respectarea masurilor de protecție. Și la Bruxelles, poliția a intervenit azi noapte pentru a raspandi mulțimea de sute de oameni ce chefuiau pe strada.

- Presedintele american Joe Biden va efectua in luna iunie prima sa deplasare in strainatate in Regatul Unit si in Belgia, a anuntat vineri Casa Alba, relateaza Reuters si AFP. Joe Biden va participa la summitul G7 din perioada 11-13 iunie de la Cornwall (sud-vestul Angliei), iar apoi la…

- „Romania este un exemplu pozitiv in regiune, luand masuri cuprinzatoare si oportune la timp, astfel incat sa se poata gestiona aceasta stare de urgenta fara precedent. In ciuda faptului ca aceasta pandemie ridica in continuare probleme, Romania a reusit foarte bine sa isi arate capacitatea institutionala,…

- Un roman in varsta de 44 de ani, cu cetatenie franceza, a fost ucis pe loc intr-un accident pe autostrada E-40, Liege – Bruxelles, miercuri dupa-amiaza. Barbatul era intr-o dubita VW inmatriculata in Mehedinti, cu inca patru persoane, cand s-a rasturnat pe mijlocul soselei. Ceilalti pasageri au scapat…