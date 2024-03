Stiri pe aceeasi tema

- Sediul NATO din Bruxelles a gazduit in aceasta dupa-amiaza proiectia filmului „Libertate”, in regia lui Tudor Giurgiu, pentru a marca, astfel, 20 de ani de la aderarea tarii noastre la NATO, 35 de ani de la Revolutia din Decembrie 1989 si Luna Francofoniei. Inspirat din evenimentele derulate la Sibiu…

- Drapelul Suediei, care a devenit al 32-lea membru al NATO, a fost arborat luni la sediul NATO, punctul culminant al unui lung parcurs pentru aceasta tara scandinava si dovada, pentru seful Aliantei, a esecului presedintelui rus Vladimir Putin, relateaza AFP, potrivit news.ro. "NATO este mai mare…

- Premierul Franței, Gabriel Attal, a reiterat ieri la Haga sprijinul țarii sale pentru Mark Rutte, premierul olandez, in cursa pentru poziția de secretar general al NATO. Rutte este susținut de mai multe state aliate, inclusiv SUA, Marea Britanie și Germania, in ciuda opoziției din partea Ungariei. Propunerea…

- Se intampla și la case mai mari, ar putea spune Klaud Iohannis. Și președintele a fost aratat cu degetul și chiar a facut obiectul unei legi pentru a afla cati bani a cheltuit cu deplasarile externe. Dar PSD si PNL i-ar fi ”ținut spatele” „blocand” legea in comisii. „E dreptul romanilor sa stie…

- Frankfurt, centrul financiar al Germaniei, va gazdui sediul noii agenții a Uniunii Europene pentru combaterea spalarii banilor, dupa ce reprezentanții statelor membre din blocul comunitare și Parlamentul European au convenit acest lucru. Frankfurt a invins concurența din partea orașelor Paris, Bruxelles,…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Belgia ca, potrivit sindicatului crestin francofon, personalul de cabina al companiei aeriene Brussels Airlines va fi in greva timp de trei zile, actiunea fiind programata pentru…

- IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, organizeaza joi, 4 ianuarie 2024, la ora 11.00, la sediul Arhiepiscopiei Tomisului, o intalnire cu presa pentru o documentare privind pregatirile de Boboteaza.Vineri, 5 ianuarie, de la ora 05.00, IPS Teodosie va oficia Sfanta Liturghie la Catedrala arhiepiscopala…

- Au deschis o patiserie romaneasca la Bruxelles, iar afacerea de familie le asigura o viața la standarde europene. Patronii muncesc cot la cot cu angajații, spun ca le place in Belgia, dar și ca viseaza sa se intoarca la pensie in Romania.Cozonacii romanești au ajuns, inevitabil, la Bruxelles. In piața…