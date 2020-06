Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul va distribui 350 de milioane de euro catre HoReCa, transport international si industria de spectacole in urmatoarea luna, pentru a sustine aceste industrii, printre cele mai afectate de criza.

- In aceasta saptamana, in ultima ședința de Consiliu Local Sector 2, a fost votat un proiect de hotarare inițiat de viceprimarul PNL Dan Cristian Popescu, proiect ce vine in sprijinul investitorilor din domeniul HoReCa....

- Jurnalistul Patrick Andre de Hillerin il acuza de dublu standard pe premierul Ludovic Orban, dupa ce acesta a spus ca industria hotelurilor, restaurantelor și cafenelelor are o „contribuție limitata la PIB”. Romanii din diaspora au aceeași contribuție, dar premierul nu va indrazni sa le transmita același…

- CHIȘINAU, 25 mai - Sputnik. Incepand cu data de 1 iunie, mai multe localuri de alimentație publica iși vor relua activitatea. Președintele Asociației Naționale a Restaurantelor și Localurilor de Agrement, Aneta Zasavițchi, ne explica in ce condiții vor fi serviți consumatorii și ce reguli vor trebuie…

- Organizatia Patronala a Hotelurilor si Restaurantelor din Romania (HORA) lanseaza initiativa "Masa Bunatatii", prin care care companiile pot dona fonduri ce vor fi directionate catre 16 restaurante membre HORA, iar angajatii acestora vor pregati si livra mese calde cadrelor medicale de la mai multe…

- Cel puțin 100 de antreprenori din industria ospitalitații vor fi ajutați sa iși restructureze afacerile prin intermediul campaniei “Impreuna pentru ospitalitate”. Industria ospitalitații se afla printre domeniile cel mai afectate de criza provocata de pandemia COVID-19 și nu doar in Romania, ci la nivel…

- Pâna în prezent, aproape un milion de angajati au intrat în somaj tehnic potrivit datelor raportate de Ministerul Muncii, iar aproape 200.000 de angajati au fost concediati.Cele mai afectate domenii sunt: industria prelucratoare, comertul, repararea de autovehicule si HoReCa.Datele…

- Sunt peste 320.000 de oameni în industria restaurantelor si hotelurilor din România, iar cei mai multi dintre ei sunt acasa. “Cel mai important lucru în aceasta perioada - antreprenorii sa îsi tina angajatii aproape”, spune Dragos Petrescu, proprietar al grupului…