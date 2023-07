Stiri pe aceeasi tema

- Noi reguli pentru chiriasi din aceasta luna. Ce amenzi risca proprietarii daca nu respecta legea Noi reguli pentru chiriasi din aceasta luna. Ce amenzi risca proprietarii daca nu respecta legea Noi reguli pentru chiriasii romani, dar si pentru proprietarii de apartamente care iau in gazda alte persoane,…

- Zi importanta pentru Bella Santiago și soțul sau. Cei doi s-au casatorit religios, iar Spynews.ro are primele imagini de la eveniment. Cei doi au fost surprinși dupa ce au ieșit din biserica și au atras toate privirile. Nici fiica artistei nu a lipsit, care i-a fost alaturi mamei sale in ziua cea mare.

- Urmare a cercetarilor efectuate intr un dosar penal, la data de 3 mai a.c., politisti din cadrul Sectiei 2 Politie Rurala Mihail Kogalniceanu ndash; Postul de Politie Mihail Kogalniceanu au retinut, pentru 24 de ore, un barbat, de 42 de ani, banuit de comiterea infractiunii de conducerea unui vehicul…

- Saptamana trecuta, Teatrul Național Iași a lansat premiera pe țara „Lysistrata, dragostea mea”, piesa scrisa de Matei Vișniec, poet, dramaturg, romancier și jurnalist, om de cultura de notorietate internaționala, și montata de Zalan Zakarias, regizor afla

- O țara din Europa a fost nevoita sa impuna cateva reguli privind consumul de apa. Aici oamenii se afla deja in situația in care sunt nevoiți sa iși faca duș in loc de baie in cada. Și asta nu este tot. Ce alte restricții sunt impuse, dar și despre ce țara este vorba.

- In urma cu o zi, Alina Petre și Bogdan Vasiliu s-au casatorit intr-un cadru inedit. Cei doi au acordat, imediat dupa marele eveniment, și primul interviu in calitate de soț și soție. Inainte de a face marele pas, Alina Petre și Bogdan Vasiliu au decis sa iși faca tatuaje.

- Maria Roman și-a gasit marea dragoste, dupa divorțul de fostul ei soț, Liviu Olteanu, cu care s-a casatorit in marea finala de la Mireasa. Maria Roman și actualul partener au o relație de trei ani, iar cei doi au decis sa iși uneasca destinele in fața ofițerului de Stare Civila. Iata imagini de la marele…