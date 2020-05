Dragos Pislaru: Romania poate atrage aproape 100 de miliarde de euro in perioada 2021-2027. Ce ar trebui sa facem cu acesti bani

Stiri pe aceeasi tema

- CE arunca 2,4 trilioane euro in lupta cu criza provocata de coronavirus. Romania primește granturi de peste 19,6 mld. euro, a șaptea cea mai mare suma din UE Comisia Europeana vrea ca statele membre UE sa sprijine un pachet de initiative de revenire economica in valoare de 2.400 miliarde de euro, a…

- Romania se situeaza printre statele care vor beneficia cel mai mult de fondurile alocate prin noul instrument de redresare, in valoare de pana la 750 de miliarde de euro, prezentat miercuri de Comisia Europeana, potrivit unui document consultat de agentia DPA. Potrivit acestui document,…

- Planul UE pentru reconstrucția economica post-pandemie. Ce sume va primi Romania ca granturi și imprumuturi. Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a dezvaluit noul plan de buget al Uniunii Europene, menit sa alimenteze ambitiosul plan de reconstructie economica de dupa pandemia de coronavirus,…

- Comisarul Afacerilor economice, Paolo Gentiloni, a anunțat miercuri pe pagina sa de Twitter, ca Comisia Europeana planuiește sa propuna un fond de redresare de 750 de miliarde de euro pentru a face fața crizei economie din UE provocata de catre pandemia de coronavirus, relateaza Afp, citata de hotnews.ro.…

- Sursa: eurostat SALARIUL MINIM: Luxemburg- €2142 Irlanda- €1656 Olanda- €1636 Marea Britanie- €1599 Belgia- €1594 Germania - €1584 Franța - €1539 Spania- €1050 Slovenia- €941 Grecia - €758…

- La nivel global s-a ajuns la 3.220.346 de cazuri de infecție cu SARS-CoV-2, iar umarul deceselor a urcat la 228.236. Astfel, dintre cele 1.228.592 de cazuri inchise, 81% dintre bolnavii de COVID-19 s-au vindecat și 19% au murit. Cel mai rau lovite au fost Statele Unite, unde numarul de infectați cu…

- Comisia Europeana a aprobat, marti, un pachet de investitii in valoare de peste 1,4 miliarde de euro din fonduri UE pentru 14 proiecte mari de infrastructura din sapte state membre, si anume Croatia, Cehia, Ungaria, Polonia, Portugalia, Romania si Spania, se arata intr-un comunicat al Executivului…

- Uniunea Europeana are ca scop transformarea Europei in primul continent neutru din punct de vedere climatic pana in 2050. Pentru a reusi sa faca acest lucru, Comisia Europeana a lansat Pactul Ecologic European (Green Deal), adica cel mai ambitios pachet de masuri care ar trebui sa le permita cetatenilor…