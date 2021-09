Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea, fostul lider PSD, acorda primul interviu intr-un studio de televiziune, dupa condamnarea din 2019. Dragnea acorda interviul fostei sale consiliere Anca Alexandrescu, dar afirma ca nu aceasta a fost prima varianta, dar alte televiziuni i-au anulat in ultimul moment interviurile planificate.…

- Codrin Ștefanescu, prietenul lui Liviu Dragnea, susține ca fostul lider al PSD urmeaza sa apara la televiziune. Ștefanescu precizeaza ca Dragnea a primit in aceste zile informații despre starea economica actuala din țara. „Azi am vorbit cu Liviu despre Romania și despre cum și-au batut aștia…

- ,,Cu atatea sechestre, mai aveti din ce sa traiti?", l-a intrebat un reporter pe fostul lider PSD.,,Da, sigur, din salariu", a raspuns Dragnea, care a reusit cu greu sa isi faca loc printre sustinatorii si contestatarii sai, aflati langa sediul DNA.De altfel, intre cele doua parti au izbucnit conflicte…

- Fostul lider al PSD Liviu Dragnea, eliberat condiționat in 15 iulie, dupa ce a executat 2 ani și 2 luni din condamnarea de 3 ani și jumatate de inchisoare, a fost chemat luni la DNA, potrivit hotnews. Anunțul a fost facut duminica de catre Codrin Ștefanescu, care susține ca „hartuirea lui Liviu Dragnea…

- Liviu Dragnea a fost convocat luni la DNA, a anunțat Codrin Ștefanescu, unul dintre fidelii fostului lider PSD, duminica, intr-o postare pe Facebook. Liviu Dragnea, proaspat liberat condiționat din inchisoare, mai are doua dosare penale in derulare: dosarul vizitei in SUA in 2017, la inaugurarea lui…

- Premierul Florin Cițu a negat marți orice legatura cu documentul trimis de un consilier guvernamental, cu antetul guvernului, catre liderii de partid. El a spus ca nu cunoaște documentul, ca nu l-a vazut, ca nu a fost inregistrat la cancelaria premierului și a pus la indoiala autenticitatea lui. Invitat…

- „Solutia pe scurt: In baza art. 68 C. proc. pen., raportat la art. 64 alin.1 lit.f C.proc.pen., admite cererea de abtinere formulata de judecator Lazar Ana.In baza art. 68 alin.6 C proc. pen. mentine actele si masurile dispuse, completul de judecata urmand a fi constituit potrivit dispozițiilor art.110…

- Judecatorii de la Curtea de Apel mai spun ca magistratul care i-a respins lui Liviu Dragnea eliberarea a mai respins un memoriu pe care acesta l-a facut in trecut. Mutarea procesului reprezinta pentru Liviu Dragnea garanția ca va avea un tribunal independent.Cererea de stramutare depusa de Liviu Dragnea…