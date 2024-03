Stiri pe aceeasi tema

- Decizie in procesul pentru Roșia Montana: Romania are o strategie de negociere a despagubirilor, dar n-o poate comunica Decizia in procesul pentru Roșia Montana urmeaza sa fie comunicata Guvernului, dar intre timp, ministrul de Finanțe, Marcel Boloș, susține ca Romania are o strategie de negociere a…

- Decizia in procesul pentru Roșia Montana, așteptata vineri. Guvernul are mai multe opțiuni de achitare a posibilelor despagubiri Decizia in procesul pentru Roșia Montana este așteptata vineri de Guvern. Data limita pana la care tribunalul de la Washington trebuie sa anunțe soluția este 12 martie, insa…

- Maine seara, de la ora 21:00, Simona Bucura Oprescu vine in platoul Culisele Statului Paralel, unde va pune cap la cap ultimele date importante pentru romanii care au muncit o viața intreaga.Aflați de la ministrul Muncii cine va pierde bani și cine va caștiga mai mult luna de luna, intr-o ediție incendiara,…

- Maine seara, de la ora 21:00, Simona Bucura Oprescu vine in platoul Culisele Statului Paralel, unde va pune cap la cap ultimele date importante pentru romanii care au muncit o viața intreaga.Aflați de la ministrul Muncii cine va pierde bani și cine va caștiga mai mult luna de luna, intr-o ediție incendiara,…

- Guvernul Romaniei se așteapta sa piarda procesul intentat de Gabriel Resources, la Tribunalul Bancii Mondiale, pentru proiectul aurifer ratat din Apuseni. Subiectul a fost abordat in ședința de Guvern de miercuri, 31 ianuarie 2024.

- Romania se așteapta ca pe 10 februarie sa piarda procesul intentat de Gabriel Resources țarii noastre pentru aurul de la Roșia Montana, dupa scandalul prin care locația a fost introdusa in patrimoniul UNESCO, scrie digi24.ro .Surse guvernamentale au declarat ca subiectul a fost discutat miercuri in…

- La Tribunalul de Arbitraj de la Washington, Romania are mai multe procese. Unul dintre ele este in momentul de fața in stadiul de pronunțare, iar temerile sunt ca țara noastra va pierde. Subiectul a fost dezbatut in aceasta seara la Antena 3 CNN, in emisi

- Rachetele au fost lansate duminica dimineața in jurul ore locale 8.00 (nr. 1.00 in Romania) și sunt analizate de serviciile de informații sud-coreene și americane, a transmis armata sud-coreeana, fara a preciza cate rachete au fost lansate, relateaza Reuters.„In timp ce consolideaza supravegherea și…