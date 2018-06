Dr. Viorel Rosu, MedLife, despre importanta relatiei medic-pacient si cum poate fi construita aceasta In 1977, Viorel Rosu isi incepea cariera in lumea medicala lucrand intr-o circa rurala dintr-o comuna din judetul Bacau. Acum, face parte din echipa medicala a furnizorului de servicii medicale private MedLife, dar pana a ajuns aici a avut parte de numeroase evenimente care l-au ajutat sa evolueze din punct de vedere profesional. Citeste in continuare povestea medicului radiolog, relatata intr-un interviu acordat wall-street.ro. Ce v-a determinat sa va doriti o cariera in lumea medicala? Ce v-a determinat sa va doriti o cariera in lumea Probabil li s-a intamplat si altora. Mi s-a povestit de catre parinti ca, atunci cand eram copil,… Citeste articolul mai departe pe wall-street.ro…

Sursa articol: wall-street.ro

