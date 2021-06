Dr. Radu Țincu: 'Sper să nu ajungem să declarăm urgență sanitară la București' Medicul Radu Țincu, de la Spitalul Floreasca, invoca riscul declararii urgenței sanitare in Capitala din cauza rozatoarelor și a gunoaielor din Sectorul 1. „Toate aceste deșeuri menajere care sunt lasate pe strazi, la temperaturi din ce in ce mai ridicate, vor fermenta și vor fi contaminate cu microorganisme. Microorganisemele vor fi preluate de rozatoare sau de animalele strazii și vor putea fi transmise ulterior catre oameni. Marile epidemii din istorie au aparut cand rozatoarele au fost un vector pentru aceste infecții catre populație. Sper sa nu ajungem in situația in care sa declaram… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

