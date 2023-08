Dr. Olga Surdu: Cu nămolul vândut pe plajă se face o ”mânjire” periculoasă Comerțul cu namol in cutii sau sticle de plastic, vandut pe plajele noastre, nu este o practica noua. Dimpotriva, de vreo zece ani se vinde și se cumpara un așa zis namol terapeutic cu efecte periculoase. In realitate, este un amestec de namol cu mal și alte substanțe colectat din zona de deversare a Sanatoriului Balnear Techirghiol. Așa au aparut cei care colecteaza in saci, cei care ambaleaza in sticle și cutii și vanzatorii ambulanți. Managerul Sanatoriul Balnear Techirghiol, dr. Elena-Roxana Țucmeanu, ne spune ca apa și namolul folosite sunt deversate in intr-o zona anume, pentru ca namolul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

