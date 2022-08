Stiri pe aceeasi tema

- Pacientii internati la Spitalul Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe pot primi saptamanal cate trei vizite a cate 15 minute din partea apartinatorilor, exceptie facand Sectia de neonatologie, unde accesul vizitatorilor este in continuare interzis, informeaza conducerea institutiei. Fii…

- Astazi, la Spitalul Clinic Județean de Urgența “Sf.Apostol Andrei” Galați a fost adus un echipament ultraperformant de radiologie, in cadrul programului Consiliului Județean de dotare a spitalelor cu aparatura medicala. Valoarea investiției este de 2,3 milioane de lei, fonduri din bugetul propriu al…

- Pentru bolnavii cu insuficienta renala in stare avansata, dializa devine un mod de viata. De trei ori pe saptamana, un bolnav petrece cateva ore in spital pentru hemodializa, fara de care viata sa ar fi in pericol. Sau recurge zilnic la dializa peritoneala, pe care trebuie sa o faca zi de zi acasa.…

- Cand nu doare, boala se uita sau se ignora. „Eu ma simt foarte bine, doamna doctor”, ii spun pacienții de multe ori. Dr. Mihaela Vladu este conferențiar universitar doctor, medic primar Diabet și Boli de Nutriție, iar de cateva saptamani este șefa secției de Diabet de la Spitalul Clinic Județean de…

- Spitalul Clinic Județean de Urgența „Pius Brinzeu” reorganizeaza activitatea medicala din Ambulatoriul integrat al spitalului. Pacienții se vor putea programa online și va exista un call center disponibil 12 ore.

- Drama femeii careia i-a murit mama la Spitalul Judetean de Urgenta (SCJU) Craiova, si care ne-a povestit cosmarul prin care a trecut batrana in timp ce era internata, este in continuare alimentata de declaratiile facute de managerul SCJU, Eugen Georgescu. Femeia este revoltata din cauza declaratiilor…

- Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" Constanta a organizat o licitatie pentru achizitia de materiale sanitare pentru clinica de chirurgie cardiovasculara.Contractele au fost atribuite pe data de 11, 16 si 17 mai, iar pe licitatiapublica.ro au fost publicate pe data de 3 iunie.Obiectul…

- Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Suceava intra in parteneriat educational cu Boston Scientific, pentru a deveni centru de referinta in proceduri endovasculare periferice arteriale si venoase, a anuntat, miercuri, purtatorul de cuvant al unitatii medicale, dr. Dan Teodorovici. Potrivit lui Teodorovici,…