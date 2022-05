Stiri pe aceeasi tema

- Acum 10 ani, un barbat dona un rinichi fiului, ca sa-l scape de dializa. Acum, donatorul este cel care a primit un rinichi nou, pentru a putea trai. Un barbat care in urma cu zece ani a donat un rinichi fiului sau pentru a-l ajuta in lupta sa cu insuficienta renala a avut la randul lui nevoie de ajutor.…

- Intr-o saptamana, medicii de la Spitalul Clinic ”Dr. C.I. Parhon” din Iași au efectuat cinci intervenții de transplant de rinichi, un numar record intr-un timp foarte scurt. „Sunt cinci pacienti in sapte zile transplantati, patru de la donatori aflati in moarte cerebrala, in urma prelevarilor de organe…

- Cei doi copii de 11 și 17 ani care au primit o șansa la o viața normala in urma transplanturilor de rinichi realizate in Compartimentul de Transplant Renal de la Spitalul Clinic “Dr. C. I. Parhon” sunt gata sa plece astazi acasa. “Juniorii transplantați pleaca astazi acasa. Sunt veseli și fericiți!…

- Doi copii de 11 și 17 ani au primit o șansa la o viața normala in urma transplanturilor de rinichi realizate luni, 21 februarie, in Compartimentul de Transplant Renal de la Spitalul Clinic „Dr. C. I. Parhon”. Intervențiile chirurgicale au fost posibile in urma prelevarii de organe care a avut loc in…

