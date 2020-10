Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Donald Trump are un cont bancar inclusiv in China, țara pe care a acuzat-o din cauza COVID-19. Informația apare in contextul in care Trump l-a criticat pe Joe Biden pentru poziția "moale" a democratului fața de China, din cauza relațiilor de afaceri ale fiului sau acolo, potrivit…

- Epidemiologul Anthony Fauci, directorul Institutului National pentru Alergii si Boli Infectioase si cel care indeplineste rolul de consilier al presedintelui Donald Trump in probleme legate de COVID-19, a fost din nou criticat de catre presedintele american, Donald Trump. „Oamenii s-au saturat sa auda…

- Experții medicali pun sub semnul intrebarii decizia lui Donald Trump de a-i saluta pe susținatorii sai din mașina, in fața spitalului unde este tratat pentru Covid-19, relateaza BBC, potrivit Mediafax.Președintele american Donald Trump a iesit sa isi salute suporterii, din masina. Fanii presedintelui…

- Principalul expert australian privind pandemia de coronavirus, doctorul Norman Swan (cel care are o funcție echivalenta cu a doctorului american Anthony Fauci), a estimat care este probabilitatea ca președintele SUA sa nu scape cu viața dupa ce s-a infectat cu SARS-COV-2. Potrivit The Guardian, Swan…

- Revista TIME a publicat lista celor mai influenți 100 de oameni ai momentului, intr-un an electoral pentru Statele Unite, care se deruleaza sub semnul pandemiei de coronavirus. Iar pe una dintre copertele revistei apare dr. Anthony Fauci, directorul Institutului american pentru Boli Infecțioase, poate…

- Donald Trump a afirmat, in cadrul unui eveniment electoral in statul american Pennsylvania, ca un vaccin impotriva Covid-19 ar putea sa fie disponibil intr-o luna, relateaza Agerpres. Afirmația vine in ciuda faptului ca specialiști printre care și epidemiologul șef de la Casa Alba, dr. Anthony Fauci…

- Peste 1.500 de susținatori ai lui Donald Trump s-au adunat pe peluza de sud de la Casa Alba pentru a asculta discursul formal prin care liderul american a acceptat nominalizarea pentru rolul de candidat republican la presedintia SUA.Potrivit imaginilor aparute in presa americana, se observa ca cei mai…

- Dr. Birx a declarat duminica la canalul CNN ca SUA au intrat intr-o 'noua faza' a crizei sanitare si ca locuitorii din zonele rurale ale tarii - de departe cea mai lovita de COVID-19 pe plan mondial - nu sunt in siguranta. "Deborah a muscat momeala si ne-a lovit. Patetica!", a comentat Donald Trump…