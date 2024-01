Dr. Alis Grasu, managerul Serviciului de Ambulanța București-Ilfov a anunțat ca, in noaptea Anului Nou, la aceasta instituție au fost primite 538 de solicitari. Din totalul apelurilor primite, la ”Ambulanța”, intre orele 20.00 și 8.00 dimineața, 370 au fost urgențe de ”cod roșu” și ”cod galben”. Dr. Alis Grasu a precizat ca zece dintre aceste incidente au fost provocate de petarde. „Au fost inregistrate zece incidente cu petarde. Unui copil i-a explodat o petarda in mana, o alta persoana a sustinut ca i s-a dat cu o alta petarda in fata, alteia i-a sarit o petarda in spatele urechii, au mai fost…